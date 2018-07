Burkina Faso: Zéphirin Diabré - «Nous avons un gouvernement peureux qui refuse de s'assumer»

De 2016 à nos jours, confie M. Diabré, il n'y a pas ce secteur administratif qui n'a pas connu de remous. A l'en croire, la seule année 2017 a enregistré un record jamais égalé de grève et de sit-in soit 233 jours non travaillés.

A l'entendre, «diriger un pays, c'est prendre des décisions quand il le faut». Mais, déplore-t-il, «nous avons un gouvernement peureux qui refuse de s'assumer. Notre Etat et notre nation sont en train d'être submergés par l'incivisme et autres mauvais comportement de masse».

Par ailleurs, le chef de file de l'opposition a fait savoir que la qualité et la qualification du personnel de notre diplomatie est aux antipodes de son utilisation et de sa rentabilité au regard des défis actuels de la politique étrangère de notre pays.

Aux dires de Zéphirin Diabré, le Burkina Faso, sous le règne du MPP, est caractérisé par une situation politique et sécuritaire dégradée, une situation économique caractérisée par la morosité, une situation administrative prise en otage par l'incivisme et la corruption, une situation sociale gagnée par la grogne.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.