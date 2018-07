Afrique: Entrepreneuriat - L'appel du Cajef à la jeunesse africaine francophone

Mis en place en novembre dernier avec pour siège Abidjan, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones (Cajef) a tenu son premier business forum, récemment, à l'hôtel Palm Club sis à Cocody.

Rassemblement de fraternité, d'échanges et de partage d'expériences entre les membres venus de plusieurs pays de la sous-région, ce premier Cajef Business Forum a été surtout l'occasion pour le président de cette organisation, Bahin Zao, de délivrer un message fort à la jeunesse africaine francophone sur la nécessité et les opportunités d'entreprendre en Afrique.

Pour lui, il faut une révolution entrepreneuriale en Afrique francophone. «Ce n'est que par l'entrepreneuriat que nous, jeunes, pourrons faire face au chômage élevé dans nos pays. Seulement 20% de la population active des pays africains francophones exercent dans l'entrepreneuriat et les affaires.

Alors que les opportunités existent et sont nombreuses. Nous devons être plus audacieux et nous ouvrir davantage au monde afin de saisir les opportunités et inverser la tendance qui voudrait que l'Afrique francophone soit la dernière de la classe», a déclaré le président du Cajef.

Parrainée par Charles Memel Kacou, président du Réseau des grandes écoles et universités privées de Côte d'Ivoire, cette première édition du Cajef Business Forum avait pour thème: «Investissements et opportunités d'affaires: quelles places pour la jeunesse francophone ?». Il a réuni plusieurs décideurs publics et privés, jeunes, Ong, entrepreneurs, organisations d'entreprises et établissements financiers.

Les participants venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont débattu sur les problématiques liées à la création d'un écosystème entrepreneurial favorable à l'épanouissement de la jeunesse africaine francophone.