Togo: Crise socio-politique, la population veut avant tout un lendemain meilleur

Et la société civile togolaise est consciente du contraste entre la reprise d'un dialogue politique sans issue apparente et les préoccupations quotidiennes des Togolais. Spero Mahulé du CACIT. "La population attend l'alternance, la population attend la bonne gouvernance." Mais au-delà de tout ce qui est politique, pour lui, l'enjeu social est de grande taille. "La population a envie de manger à sa faim, de vaquer librement à ses occupations et surtout de pouvoir se faire soigner dans de meilleures conditions possibles."

Ces discussions interviennent au moment où la population togolaise fait face à des préoccupations quotidiennes comme la cherté de la vie et d'autres problèmes existentiels. Comme en témoignage Justine Amouzou, commerçante qui espère, quand même, un changement à la tête du Togo. "Il y a d'autres choses qui nous préoccupent, comme l'éducation par exemple. Il y a la crise économique, on ne vend pas au marché. Il n y a pas de capital qui circule. C'est ça qui nous préoccupe." Pour elle, le dialogue est "secondaire".

Avant la rencontre, les discussions entre le pouvoir et l'opposition, entamées depuis plusieurs mois, achoppent sur la candidature ou non du président Faure Gnassingbé pour l'élection présidentielle de 2020.

