Sud-Soudan: Salva Kiir et Riek Machar appelés à prendre leurs responsabilités

Pour l'analyste politique, le président Kiir et son rival doivent désormais agir s'ils veulent convaincre la communauté internationale de leur détermination et éviter des sanctions de l'ONU.

Mais pour James Okuk de l'université de Juba, « tout cessez-le-feu ne se traduit pas nécessairement par un arrêt total des hostilités. Il y a toujours des incidents ici et là ». Il juge que la situation « n'est pas si grave, d'autant plus que ce sont les commandants sur le terrain qui sont responsables et non les deux leaders ». Ce qui est important, juge-t-il, « c'est la détermination des deux hommes. Vont-ils ou non prendre des mesures disciplinaires contre leurs commandants » ?

« Ce n'est pas très encourageant et cela montre clairement que les deux parties manquent de volonté politique pour trouver une solution pacifique à leur problème. Cela suggère également, que peut être que les deux leaders ne contrôlent pas totalement leurs troupes. Et que sur le terrain les commandants ne respectent pas les ordres venus du haut » estime Edmond Yakani, du mouvement de la société civile CEPO.

