Mali: Vers un diplôme universitaire en e-santé de l'Université de Bamako en partenariat avec l'UCAD

La Fondation Pierre Fabre "est partenaire de ce programme et financera intégralement la création du laboratoire et la première promotion du DUI", signale le communiqué.

Dans ce cadre, ajoute la même source, un Laboratoire d'innovation et de santé digitale "sera créé afin de proposer une structure académique identifiée et professionnelle permettant de développer la formation et la recherche dans le domaine de la e-santé à la Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie (FMOS) de Bamako".

Dakar — L'Université de Bamako, en partenariat avec celles de Dakar et d'Abidjan, compte lancer un diplôme interuniversitaire en e-santé dédié à "l'innovation et la pratique sur le terrain", annonce la Fondation Pierre Fabre, dans un communiqué.

