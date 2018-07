Cote d'Ivoire: Décès du Pr Sandrine Vallée Polneau - Déclaration Du Directeur Général de Santé

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par le biais de Dagnan Simplice, a exprimé sa… Plus »

Madame la Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique Dr Raymonde GOUDOU COFFIE présente, en cette douloureuse circonstance, ses condoléances les plus attristées à l'époux de a défunte, à ses enfants et à sa famille, famille de la défunte, à tous lesenseignants de l'Université de Cocody ainsi qu' à grande famille du système de santé ivoirien.

Le Décès tragique de Prof VALLEE Sandrine épouse POLNEAU est une immense perte pour tout le corps médical et pour le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.

