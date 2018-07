Cote d'Ivoire: Mort du Pr Sandrine Polneau - « Une grande perte », avoue le ministère de la Santé

Selon toujours ces derniers elle les a prié de sortir momentanément de son bureau afin qu'elle accomplisse une tâche. Quoi de plus normal, les collaborateurs s'exécutent. Et malheureusement du haut de la tour l'on entend des cris, des sanglots, à la suite du choc au rez-de-chaussée. Pourquoi ? A-t-elle été projetée par un individu ? Ou s'agit-il d'un suicide ? Les enquêtes de la police nous situeront.

« Pourquoi tu as fait cela cher maître. Pourquoi ? » Interroge Sandrine Douke ? « Adieu chère Maître », a dit Séka Christelle, une des apprenantes. Pour qui la défunte était comme une mère de famille en plus d'être une bonne pédagogue.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par le biais de Dagnan Simplice, a exprimé sa compassion à la famille du Pr Varlet Sandrine epse Polneau, décédée Le mardi 3 juillet, suite à une chute du 13e étage de la Tour C de la cité administrative à Abidjan Plateau.

