Madagascar: Ecole Le Petit Nid - Journée thématique sur la Chine

Grâce à l'appui de l'Ambassade de Chine et de l'Institut Confucius de Madagascar, les élèves et étudiants membres des « Classes Confucius » participent à des journées thématiques en compagnie de diplomates chinois, qui les aideront à découvrir un peu plus la culture et la langue de l'Empire du Milieu.

Après la classe Confucius de l'Ecole de la Francophonie vendredi dernier, ce fut au tour des élèves de la Classe Confucius de l'école Le Petit Nid de partir « à la découverte de la Chine avec les diplomates ». Chinois évidemment. En l'occurrence, M. Liu et Mlle Chen qui ont rencontré la classe Confucius de cette école sise à Andranobevava- Soavimbahoaka. Des activités ludiques ont été proposées aux élèves, comme les quizz, des jeux chinois de « casse-tête ». Les heureux gagnants de ces jeux sont rentrés avec des pandas, des livres et autres goodies. La journée d'hier a été clôturée par un déjeuner convivial autour d'un buffet chinois. Notons enfin, que le fait d'apprendre la langue chinoise dès le jeune âge représente un atout majeur dans l'employabilité future, car le mandarin est une langue d'avenir pour ceux qui visent le niveau international. A l'image même de la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale.

Similitudes. Comme l'a dit Mlle Chen, l'objectif était de donner aux élèves une meilleure connaissance de la Chine : « Nous leur avons parlé de l'Histoire, de la Culture et de la Géographie de la Chine. Nous avons également essayé de leur faire comprendre qu'il y avait des similitudes culturelles entre l'Empire du Milieu et la Grande Ile. Il y a 600 ans, un explorateur chinois est venu à Madagascar et s'était lié d'amitié avec les autochtones qu'il y a croisés. » Les archéologues ont effectivement retrouvé des traces du passage des explorateurs chinois à Vohémar (Ambavan'Iharana), notamment grâce à des vestiges de céramique et de fine porcelaine.