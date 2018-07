Madagascar: Aéroport Ivato - Les caméras de surveillance réquisitionnées pour identifier le responsable d'une infanticide

Un agent de piste de compagnie Ravinala aéroport a fait cette découverte macabre vers 10 heures 30 entre le hangar de la société Tiko et celui de la compagnie STA. Selon les informations, le corps sans vie du bébé était enveloppé dans une couverture et glissé dans un sac de couleur rouge. Alertés, des éléments de la gendarmerie nationale se sont rendus sur place. Le constat des forces de l'ordre a révélé que le bébé avait été horriblement tué ailleurs avant d'être déposé sur le lieu. Un sachet plastique qui contenait un ciseau a bouché sa bouche. C'est pourquoi, la gendarmerie a fait appel à un médecin qui a attesté que ce bébé a été mis au monde la nuit du 2 au 3 juillet. Le ciseau qui était avec lui, aurait été utilisé pour couper son cordon ombilical.

