Pertes . La manifestation effectuée par les étudiants, hier, n'était pas une première... et ne sera pas la dernière. L'on irait même jusqu'à dire que c'est en partie une habitude chez les étudiants des universités malgaches. Elle a toutefois eu des conséquences négatives sur la journée des marchands des alentours ainsi que sur celle des coopératives de transport publics desservant Ankatso. Et de telles pertes ne peuvent être des habitudes. «Nous avons dû nous stationner ailleurs. Et cela a impacté de façon négative sur nos recettes», a fait savoir un receveur de bus ligne 119. Le même cas a également été observé auprès des marchands qui ont dû fermer à trois reprises leurs portes.

