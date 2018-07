Madagascar: Animation de la Jeunesse - Promotion du programme Famille, Ecole et Eglise

22 jeunes animateurs ont été formés samedi dernier par l'Institut supérieur des Paramédicaux sis au Fort-Duchesne, dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre d'un programme visant une meilleure harmonie et paix sociale par la reconnexion aux trois valeurs fondamentales (selon les promoteurs) que sont la « Famille-Ecole-Eglise ».

Valeurs. En effet, selon le concepteur, M. Gérard Ramanaharina, la famille, l'école et l'église représentent les trois premiers cercles de socialisation de l'être humain. De ce point de vue, la question se pose pour les athées et les agnostiques, mais cela revient finalement à un faux problème ; parce qu'effectivement, agnostiques, athées, comme croyants, vont tous à l'école et sont issus d'une famille. Donc, hormis l'église, cette approche vaut également pour eux. Revenons au programme F.E.E (Famille, Ecole, Eglise). Ainsi, dit-t-il, pour agir sur l'être humain ou influer sur son comportement, partir de ces trois entités/cercles ou valeurs représente un bon début. Pourtant, les promoteurs du programme, comme le concepteur G.Ramanahirana précise : « Actuellement, nous constatons que, d'une manière générale, l'harmonie et l'équilibre ne sont plus présents dans ces trois cercles sociaux : des familles éclatées, des écoles avec des élèves délinquants, des églises caractérisées par des déviances de toute sorte. Conscients de cela, nous voulons apporter notre participation citoyenne, en entreprenant des actions de sensibilisation et d'information aux fins de changements de comportements au sein de ces trois cercles sociaux. »

Programme(s). Pour ce projet FEE, les actions se feront par étape et au long terme. Samedi dernier, la formation des 22 jeunes animateurs cadrait dans la préparation aux actions de sensibilisation à une meilleure prise en charge de la santé reproductive que l'équipe du projet souhaite réaliser dès ce mois de juillet. Ces jeunes animateurs, provenant de milieux sociaux différents, autant du point de vue religieux que familial, iront sensibiliser leurs pairs sur les avantages d'une santé reproductive bien maîtrisée et prise en charge. Citons entre autres, moins de grossesses et de mariages précoces, moins de maladies sexuellement transmissibles, moins d'avortements clandestins, des études supérieures plus poussées et plus épanouies, etc. Par ailleurs, notons qu'une fois cette sensibilisation sur la santé reproductive et l'éducation sexuelle achevée, les promoteurs s'attaqueront à une nouvelle thématique : celle de la lutte contre la toxicomanie, facteur majeur de délinquance juvénile.