Madagascar: Education nationale - Moins de deux semaines pour sauver l'année

Au rabais. Après quasiment 10 semaines d'interruption des cours dans les établissements scolaires publics, le spectre de l'année blanche se fait de plus en plus menaçant. Dans la mesure où le premier examen officiel, à savoir le CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires), est prévu dans un peu plus de cinq semaines, les parents d'élèves craignent qu'il n'y ait plus grand-chose à espérer de cette année scolaire, quand bien même les enseignants reprendraient le travail. Pire, ils estiment que si la reprise des cours n'a pas lieu dans les deux prochaines semaines, l'année blanche serait inévitable. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de se préparer à cet examen dans de bonnes conditions, envisagent-ils. « Ce sera un diplôme au rabais. Heureusement, c'est un diplôme plutôt symbolique et que les enfants ont besoin de vivre l'expérience de passer cet examen », se plaint Ratolojanahary Alinjara, jeune mère d'une fillette de neuf ans qui passera le CEPE cette année.

A moins de six semaines du CEPE, les candidats à ce premier examen officiel de l'année sont dans l'angoisse de voir leur année scolaire invalidée, mais du côté du ministère de l'Education nationale, on se veut rassurant en réitérant dernièrement que les dates des examens sont maintenues.

