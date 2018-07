Madagascar: Carnet de voyage - « Imaginarium » à Kuala Lumpur

Dans le milieu de l'art visuel, Idah Razafindrakoto se fraye un chemin et brille incontestablement au niveau mondial. Récemment, elle a représenté la Grande Ile à la réunion mondiale de Girls Not Brides.

Jeune bédéiste et carnéttiste, Idah Razafindrakoto continue de faire parler d'elle. Dernièrement, c'est en Malaisie que la jeune femme a exposé au sein du prestigieux Kuala Lumpur Convention Center. Pour la première fois, Madagascar a été représenté lors de la réunion mondiale de « Girls Not Brides », une première participation du pays à travers une manifestation artistique. Un évènement qui regroupe les organisations élites luttant pour la fin du mariage précoce. Une cause à défendre afin que les jeunes filles puissent concrètement devenir des vecteurs de développement au sein de leurs communautés.

Exploration. « Depuis 2016, j'expérimente de multiples voyages, notamment au Cameroun, à Madagascar, au Ghana, en France, aux Etats-Unis, à La Réunion, aux Comores, etc. Et étant donné que les échanges interculturels avec les jeunes filles leaders sont ce qui m'inspire fortement, je suis ravie de présenter des illustrations mettant en avant la thématique de l'émancipation des jeunes filles prometteuses que j'ai rencontrées et avec certaines j'ai travaillé durant mes explorations en terres étrangères », avance-t-elle. Ainsi, dans cette perspective, elle propose de redécouvrir des extraits de récits de vie inspirant des jeunes filles émancipées, prometteuses et actrices de la dynamique du développement durable dans leurs communautés.

Voyage itinérant. A savoir que cette exposition varie selon le pays où l'artiste expose. Au mois d'Avril à Yaoundé, les messages sur les enjeux de la gouvernance des ressources naturelles, les dangers de la pollution des sols, la nécessité de la participation citoyenne en vue de la préservation de l'environnement, la valorisation des espaces verts ou encore les avantages écologiques dont disposent la ville de Yaoundé ont fait l'objet de l'exposition. Depuis 2016, «Imaginarium» s'est déjà manifesté à douze reprises dans huit pays différents.