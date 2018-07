Madagascar: La voie des élections toute tracée

Depuis que les dates de l'élection présidentielle ont été fixées en conseil du gouvernement, le pays ne navigue plus dans l'inconnu.

Cela signifie que toutes les conditions ont été réunies pour mettre fin à cette instabilité née de ces deux mois de manifestation. Les lois électorales qui vont régir cette consultation ne satisfont pas la majorité des acteurs politiques, mais la voie d'une véritable sortie de crise est tracée.

Le doute s'était installé dans l'opinion après cette sorte de valse-hésitation du Premier ministre à propos des élections. Il a donc été levé après l'annonce par ce dernier de la date des élections. Mais si certains émettaient encore des réserves en mettant en avant la question du financement des élections, la ministre des Finances y a mis fin en assurant que le budget prévu était tout à fait suffisant et que les Malgaches iraient bien aux urnes aux dates prévues. Maintenant, on attend la suite des événements. Plusieurs candidats se sont déclarés et n'attendent plus que le feu vert des autorités pour les officialiser.

On ne sait pas quelle tournure va prendre la campagne électorale des uns et des autres, mais on voit déjà l'avance prise par l'ancien président de la transition qui sillonne le nord de l'île. Son équipe joue sur le registre de l'émotion et arrive ainsi à galvaniser les foules à chaque étape. Pour le moment, il n'est pas entré dans le vif du sujet, se contentant de faire miroiter les belles perspectives de l'IEM. Le débat d'idées n'est pas encore à l'ordre du jour. On espère qu'il aura lieu bientôt et permettra aux électeurs de faire un choix raisonné parmi tous ceux qui se présenteront à leur suffrage. Mais on reste assez sceptique sur la qualité des arguments qu'ils vont présenter. Le KMF-CNOE a déjà fait des remarques allant dans ce sens.