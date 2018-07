Madagascar: La Fabrik - Nully fait son show !

Nully Ratomosoa car c'est de lui dont il s'agit, le vendredi 6 juillet, va se retrouver sur la scène de La Fabrik pour dévoiler aux mélomanes sa musique. Celle qui ne passe pas une dizaine de fois à la radio et sur le petit écran. Celle qu'on prend le temps de savourer autour d'un bon verre de whisky ou d'une bonne bière. Car le « gafunk », style propre à ce groupe, on les découvre uniquement sur scène comme ce sera le cas ce vendredi 6 juillet à La Fabrik. Pour ceux qui n'ont encore jamais essayé l'expérience « gafunk », c'est donc l'occasion ou jamais.

Un musicien à la forte personnalité, partagé entre la tradition et la modernité, entouré d'une jeune équipe portée par la même ambition, celle de porter haut le flambeau malgache (et ils y parviendront certainement). Un groupe qui a l'avenir devant lui et qui mérite amplement d'être apprécié et d'être mis en avant...

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.