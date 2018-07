Congo-Kinshasa: RAWBANK en croissance constante en 2017

communiqué de presse

RAWBANK publie son Rapport Annuel 2017 : « Allons ensemble plus haut et plus loin ». RAWBANK confirme une croissance stable, continue et pérenne reposant sur sa grande capacité de résilience, une offre innovante et de proximité ainsi qu’une gestion rigoureuse en conformité avec les meilleurs standards internationaux.

Kinshasa, le 4 juillet 2018 – RAWBANK, numéro un du marché bancaire congolais, publie aujourd’hui son Rapport Annuel 2017, insistant sur la volonté de la banque d’aller plus vite, plus fort et plus loin. Plus vite, en développant les solutions digitales et la banque online car le numérique permet d’accélérer l’inclusion financière à moindre coût. Plus fort, en multipliant les offres de produits et en renforçant les modes de gestion en interne. Plus loin, en étendant en permanence le réseau national et la présence de RAWBANK à l’international.

Malgré un contexte économique difficile en 2017, RAWBANK a su démontrer sa force et sa grande solidité en s’appuyant sur sa flexibilité et sa capacité d’adaptation, non seulement à un environnement spécifique, mais aussi aux besoins évolutifs de sa clientèle.

La banque affiche ainsi d’excellents résultats et des chiffres en forte progression. Au 31 décembre 2017, ses dépôts atteignent 937,6 millions de dollars (1 486 milliards de francs congolais, soit une hausse de plus de 77% par rapport à 2016) ; ses crédits à décaissement 428,7 millions de dollars (680 milliards de francs congolais, + 25%) ; et son produit net bancaire 102 millions de dollars (162 milliards de francs congolais, + 63%).

Quant à son réseau d’agences, RAWBANK a su s’adapter à une demande croissante du marché congolais et s’est déployée dans 16 nouveaux points de vente à travers la République Démocratique du Congo, soit trois fois plus que les années précédentes.

RAWBANK confirme ainsi dans son rapport annuel 2017 une croissance stable, continue et pérenne reposant sur sa grande capacité de résilience, une offre innovante et de proximité ainsi qu’une gestion rigoureuse en conformité avec les meilleurs standards internationaux.

« Nous sommes très satisfaits de nos derniers résultats qui confirment la solidité et la grande capacité de résilience de notre banque. Tous nos projets s’inscrivent dans les axes stratégiques de la digitalisation, de la rationalisation et de l’automatisation. Ce sont les clés d’une croissance forte, solide et pérenne qui consiste à nous déployer tout en maîtrisant nos coûts pour maintenir notre solvabilité, notre rentabilité et un haut niveau de fonds propres », explique Thierry Taeymans, Directeur général de RAWBANK.

En effet, en tant que leader du marché bancaire congolais, l’objectif de RAWBANK est de mettre à la disposition de ses clients un service de proximité, les techniques les plus modernes et les produits les plus récents dans les différents métiers de la banque et de la finance.

En 2017, RAWBANK a largement développé son offre digitale, notamment avec Illico Cash, qui offre de multiples fonctionnalités comme le retrait dans les ATM sans carte, la recharge de crédits téléphoniques, ainsi que divers transferts d’argent. Il s’agit d’un volet stratégique que RAWBANK continuera de faire évoluer dans les années à venir, conformément à son plan stratégique 2017-2019 qui ambitionne d’accélérer la modernisation et la transformation de RAWBANK tout en contribuant activement à la bancarisation et à l’inclusion financière.

Quant à l’Expérience Client, elle s’est recentrée sur la qualité et l’amélioration du parcours client à chacun de ses contacts physiques ou digitaux avec RAWBANK. En plus des produits et services proposés, le client reste au centre de toutes les décisions de la banque afin de toujours prendre en compte ses attentes et répondre à ses besoins spécifiques et diversifiés.

En seulement dix ans, RAWBANK est devenue la première banque de la République Démocratique du Congo. Son succès est le fruit de son esprit entrepreneurial et de son approche commerciale au plus près des réalités du terrain. Il est aussi le résultat direct de ses méthodes de gestion et de son mode de gouvernance rigoureux, qui lui ont permis de se distinguer de ses concurrents.

Sûreté, rentabilité et pérennité sont les trois principes directeurs qui ont permis à RAWBANK d’assoir sa vision de long terme et de devenir la seule banque du pays à être notée par l’agence internationale Moody’s (B3).

Avec une conjoncture plus favorable qu’en 2017, l’avenir de RAWBANK s’annonce particulièrement prometteur. La banque ambitionne d’ailleurs de devenir une banque leader d’Afrique, conquérant de nouveaux marchés, en proposant de nouveaux produits et en étendant sa proximité auprès de ses clients.

À propos de RAWBANK



Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République Démocratique du Congo depuis le début du XXe siècle dans le commerce, la distribution et l’industrie, RAWBANK est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars en total de bilan en 2015.

Forte de plus de 1 600 collaborateurs avec près de 100 points de vente, 300 000 clients et 25% de parts de marché, RAWBANK accompagne le développement de l’économie congolaise. Certifiée et primée, elle est considérée aujourd’hui comme un acteur financier incontournable en RDC, tant pour les particuliers et les PMI/PME que pour les grandes entreprises et institutions internationales.

RAWBANK est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001, et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de RAWBANK pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé.

Contact presse

RAWBANK - Direction des Performances et Réseau

Email : contact@rawbank.cd