Madagascar: E-commerce - Une éducation numérique via Talboshop

Madagascar est encore à la traîne concernant l'utilisation du numérique en général malgré le fait que l'e-commerce commence à se développer dans le pays.

Raison pour laquelle, la société Talboshop qui est une plateforme de mode en ligne a effectué une éducation numérique dans le cadre d'une tournée de promotion organisée dans différents endroits stratégiques de la Capitale. Il s'agit notamment d'une formation accélérée concernant l'achat en ligne. Les équipes de Talboshop ont été munies de laptops et smartphones avec une connexion 4G pour pouvoir réaliser une démonstation « en live » d'achat sur son webshop. « C'est pratique de pouvoir commander à tout moment, même le soir quand on est chez soi, on évite les tracas du déplacement en ville », a témoigné un privilégié formé.

Collections non renouvellées. Ainsi, près de 120 nouvelles inscriptions ont été enregistrées après une semaine de tournée de promotion. C'était également une occasion pour Talboshop de lancer son nouveau catalogue et une nouvelle collection exclusive « hiver ». D'ailleurs, la plateforme de mode en ligne chouchoute sa clientèle en proposant d'apporter des peps à leurs tenues grâce à quelques pièces exclusives voire uniques, raffinées et colorées. « Il s'agit des collections qui ne seront pas renouvelées et qui sont non seulement de qualité mais aussi accessibles à un prix raisonnable. En outre, la marque Elite débarque à Madagascar », a exprimé Tahiana Randrianantenaina, l'administrateur de Talboshop résidant en Belgique.