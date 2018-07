Tunisie: Quel bilan, quelles perspectives ?

En football, comme dans tous les autres domaines de la vie, la responsabilité d'une entreprise revient à un chef. Dans toute sélection nationale, la hiérarchie veut que le président de la fédération de football définisse avec les membres de son bureau les grandes orientations et au sélectionneur désigné de mettre à exécution l'engagement d'atteindre les objectifs tracés.

Sauf que dans notre cas, Nabil Maâloul a décidé son propre chef de placer la barre très haut en déclarant viser les quarts de finale en Coupe du monde de Russie. Une déclaration faite en conférence de presse, prenant ainsi au dépourvu son patron, Wadii El Jari. Une erreur de communication.

Sauf que le déficit de communication au sein de l'équipe nationale a éclaté au grand jour, un peu plus d'un mois avant le coup d'envoi du Mondial russe, avec deux affaires distinctes. La première concerne la blessure de Mohamed Amine Ben Amor qui a vu une querelle sans précédent par médias interposés entre le médecin de l'équipe nationale et ses confrères de l'Etoile Sportive du Sahel et Al-Ahli Sports Club de Djeddah. La deuxième n'est autre que la rumeur incessante du limogeage de Nabil Maâloul avant le Mondial et qui a circulé des semaines avant d'être démentie à quelques jours du coup d'envoi de la compétition.

Le déficit de communication est l'un des facteurs essentiels qui ont conduit à l'échec de notre sélection nationale, mais pas seulement. Nos joueurs n'étaient pas suffisamment lucides mentalement pour tenir bon en fin de matches jusqu'au coup de sifflet final. Une défaillance qui a surgi lors des matches amicaux face à la Turquie et à l'Espagne et que le sélectionneur national n'est pas parvenu à corriger. Les répercussions se sont fait sentir en match d'ouverture contre l'Angleterre : un but encaissé dans la première minute du temps additionnel qui a conduit à notre défaite. Un mauvais départ qui a mis à nu nos vraies dispositions.

Youssef Zouaoui : un nom qui refait surface !

Durant toute la campagne du Mondial, Wadii El Jari et Nabil Maâloul accaparaient les devants de la scène. Quand on évoque l'équipe de Tunisie de football et le Mondial de Russie, ce sont eux les deux premiers responsables.

Maintenant que la page du Mondial est tournée, est venue l'heure du bilan. La règle veut que le bilan soit fait ou chapeauté par le Directeur technique national. C'est pourquoi le nom de Youssef Zouaoui a refait surface.

Or, Youssef Zouaoui, qui se contente de s'occuper des sélections nationales jeunes, n'a rien à voir de près ou de loin avec tout ce qui s'est passé en Russie. C'est que l'homme ne s'est jamais immiscé dans les affaires de l'équipe nationale senior, surtout pas avec Nabil Maâloul aux commandes.

Sur le terrain, et en pratique, Youssef Zouaoui est directeur technique des sélections jeunes avec rang de Directeur technique national. Il s'est toujours acquitté de ses tâches dans la discrétion, ne se mêlant jamais des affaires qui ne le concernent pas.

En tant que DTN, Youssef Zouaoui est resté toujours dans l'ombre. Il ne s'est jamais mêlé aux affaires de la sélection nationale senior. Il n'est donc pas la personne appropriée pour faire le bilan de notre participation au Mondial de Russie. Ce qui nous amène à poser la question : qui est apte aujourd'hui au sein de la FTF à faire le bilan de notre participation à la Coupe du monde de Russie ? Seul Wadii El Jari peut répondre à cette question.

Une chose est sûre, le temps presse d'autant que les éliminatoires de la CAN 2019 pointent à l'horizon. Le 7 septembre prochain, la Tunisie affrontera la Swaziland dans le cadre de ces éliminatoires.

Dans la perspective de la CAN 2019, nous avons un bon groupe de joueurs qui peuvent prétendre au sacre continental. Reste à savoir si Nabil Maâloul restera ou non aux commandes de la sélection nationale. Wadii El Jari doit trancher au plus vite.