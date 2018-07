Algérie: Des étudiants du centre universitaire de Tamanrasset effectuent une visite de terrain au ministère de la Justice

S'adressant à ces étudiants, M. Louh a estimé nécessaire que l'université soit proche de la réalité, en mettant en place un programme au profit d'étudiants au niveau du système judiciaire comprenant un espace consacré à la pratique en leur faisant connaître, au niveau des tribunaux, le fonctionnement d'audiences, de procédures, et de plaidoiries, ainsi que de déclenchement de l'action publique et d'autres modalités d'application.

Dans un contexte pareil, ils ont reçu un exposé sur les autres directions générales en dehors du siège du ministère, à l'instar de la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et la Réinsertion, et un autre exposé sur les principaux amendements juridiques relatifs au code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne le bracelet électronique et la personnalisation de la puce pour la signature électronique.

Avant d'être reçus par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, la délégation composée d'étudiants brillants du centre universitaire de droit "Hadj Moussa Ag Akhamok" ont effectué une visite aux différentes directions relevant du ministère de la Justice, à savoir la Direction générale des Affaires judiciaires et juridiques, la Direction générale des Ressources humaines, et la Direction générale de la Modernisation de la justice ainsi que la Direction des Affaires civiles où ils ont reçu des explications détaillées par les responsables sur la manière de gestion de ces directions, notamment après les opérations de modernisation qu'elles ont connues.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.