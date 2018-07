Algérie: Electricité/gaz - Les sociétés de distribution appelées à assurer un service public de qualité

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a appelé mardi à Alger les sociétés de distribution d'électricité et du gaz à assurer un service public "de qualité ", tout en soulignant le rôle à promouvoir de la Commission de Régulation (Creg) dans la prise en charge des problèmes de la clientèle.

"Dans l'exercice de leurs activités, les titulaires des concessions doivent toujours avoir à l'esprit la mission de service public qui leur est dévolue. Vous, les directeurs de distribution, n'oubliez pas que vous constituez la locomotive de développement, tant les enjeux économiques et sociaux de 'l'approvisionnement en énergie sont grands", a déclaré M. Guitouni lors de la rencontre nationale avec les distributeurs de l'électricité et du gaz titulaires de concessions.

Selon le ministre, l'objectif de satisfaire la clientèle par une fourniture des deux énergies dans les standards internationaux, passe impérativement par la modernisation des circuits de communication en rapport avec les évolutions des nouvelles technologies de l'information et de la communication , par le biais de programmes d'actions élaborés, déclinés et mis en œuvre à tous les niveaux de gestion.

A ce propos, les sociétés de distribution sont appelées à lancer des systèmes de notification des factures par SMS, à accélérer leurs plans d'installation de compteurs intelligents et à améliorer leur communication relative aux coupures programmées ou suite à des incidents.

Il a mis l'accent également sur l'importance de la formation des travailleurs qui "devront disposer d'une combinaison connaissances-compétences susceptible de les rendre opérationnels et polyvalents dans tout le spectre d'activité exercé au niveau des concessions".

"L'Etat veillera de toutes ses forces à ce que la gestion des concessions de l'électricité et du gaz (confiées aux sociétés du groupe Sonelgaz ) se fasse en tout temps et tout lieu en totale conformité avec les lois et textes réglementaires du pays et répondre de manière satisfaisante à l'ensemble des objectifs tracés en ce qui concerne la satisfaction des besoins énergétiques des citoyens algériens dans les domaines de la qualités, de la disponibilité et des coûts", a-t-il avancé.

Dans ce sens, il a estimé que la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) doit jouer un rôle plus actif dans la prise en charge des abonnés et le règlement de leurs conflits avec les sociétés de distribution.

Les sociétés de distribution doivent, par ailleurs, adopter de nouveaux critères de performances basés notamment sur la réduction des coûts et des taux de pertes et du recouvrement des créances ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources énergétiques, note le ministre.

Ainsi, le droit du citoyen à une fourniture de qualité n'est plus considéré comme un critère de performance mais plutôt une obligation, a-t-il ajouté.

De son coté, le président de la Creg Abdelkader Choual a indiqué qu'une nouvelle démarche avait été adopté pour l'élaboration des plans d'engagements 2019-2023 des sociétés de distribution.

L'objectif principal e de la refonte de la démarche est d'assurer la cohérence entre les engagements pris par les distributeurs dans le cadre des plans de la Creg avec ceux figurant dans les documents de gestion (budgets, plan de développement à moyen termes, etc.).

La nouvelle démarche permet également d'améliorer le suivi et l'évaluation en ciblant les paramètres les plus pertinents, a-t-il expliqué.

L'accent a été mis aussi sur la mise en conformité des concessions avec les dispositions réglementaires notamment celles liées à la séparation comptable entre les activités régulées et non régulées et entre les deux énergies, électricité et gaz, et à la définition du patrimoine.

Pour rappel, la législation mise en place en 2002 a introduit, d'une part, la notion de concurrence dans les secteurs de la production et la commercialisation de l'électricité et du gaz et d'autre part confié l'activité de distribution sous forme de concessions aux sociétés issues de la transformation de l'opérateur Sonelgaz.

Dans le cadre de ce régime de concessions, des plans d'engagement ont été introduit à partir de 2015.

La nouvelle loi sur les hydrocarbures promulguée au 1er semestre 2019

Lors d'une conférence de presse en marge de cette rencontre, le ministre de l'Energie a indiqué que la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera promulguée au cours du premier semestre 2019.

Cette révision vise essentiellement à adapter la loi algérienne au contexte international et de rendre l'investissement dans le domaine des hydrocarbures plus attractif, tout en sauvegardant les intérêts du pays, a-t-il insisté.

S'agissant des subventions publiques, M. Guitouni a affirmé que l'Etat ne peut pas continuer à soutenir ces charges financières importantes qui ne bénéficient pas forcément aux citoyens nécessiteux.

Ainsi, le système des subventions de l'électricité et du gaz fera l'objet d'une réforme afin qu'elles profitent uniquement à "ceux qui ont vraiment besoin".

Ces subventions ont conduits d'ailleurs le groupe Sonelgaz à un " énorme endettement " qui atteint 1.600 milliards de dinars.

En outre, le soutien des prix qui sont loin des coûts réels, a encouragé le phénomène du gaspillage des consommateurs, selon le ministre qui a rappelé que les algériens consomment plus de 50 sur les 132 milliards m3 produits en Algérie.