Algérie: Washington souhaite discuter avec l'UA des réformes et du financement de l'organisation

- Le département d'Etat américain a indiqué mardi qu'il souhaitait échanger avec l'Union africaine sur le financement et les réformes entreprises par l'organisation panafricaine, évoquant sa volonté de tenir des discussions fructueuses à ce sujet avec le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, et le haut représentant pour le fonds africain de la paix, Donald Kaberuka.

"Les Etats-Unis attendent avec impatience d'accueillir le haut représentant pour le fonds de la paix de l'UA, Donald Kaberuka, et le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, pour une discussion fructueuse sur le financement et la réforme de l'UA", a indiqué la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, dans une déclaration publiée à l'issue du sommet de l'UA tenu en Mauritanie.

Les Etats-Unis qui ont déjà réduit leur contribution au budget des casques bleus de 600 millions dollars pour 2017-2018 veulent évoquer la question des financements des missions de maintien de la paix déployées dans le continent africain avant d'envisager un nouveau soutien financier dans le cadre de l'ONU, selon la déclaration.

Premiers contributeurs au budget de maintien de la paix de l'organisation onusienne, les Etats-Unis ont décidé de plafonner leurs versements à hauteur de 25% du total contre 28,5% auparavant, dans le sillage d'une ligne très dure sur le financement de l'ONU, prônée par Washington.

L'UA qui s'est engagée de prendre en charge 25% du financement de ces missions d'ici à 2020, a déjà relevé qu'elle n'était pas en mesure de financer à elle seule toutes les initiatives de paix dans le continent.

Selon Heather Nauert, les Etats-Unis souhaitent aborder les normes en matière de respect des droits de l'Homme, de conduite et de transparence financière au sein des missions de paix.

Mais, a-t-elle ajouté "Nous sommes pleinement conscients que la mise en œuvre des normes de transparence financière, de conduite, de discipline et des droits de l'Homme prendra du temps, et nous souhaitons poursuivre notre collaboration pour atteindre ces objectifs".

"Nous examinerons la mise en œuvre de ces normes par l'UA ( ) avant d'envisager un soutien financier supplémentaire à travers l'ONU", a-t-elle indiqué, soulignant que "l'établissement de mécanismes de financement durable pour les opérations de stabilisation de l'Union africaine est important à leur réussite".

Soutien aux efforts de paix de l'UA

"En tant que tel, les Etats-Unis reconnaissent l'importance d'accroître les efforts d'autofinancement de l'Union africaine et les contributions au Fonds pour la paix de l'UA", a soutenu Heater Nauert.

Se félicitant de la tenue du 31 ème sommet de l'UA à Nouakchott, le département d'Etat a indiqué que cette rencontre a "renforcé les efforts importants menés pour réformer" l'organisation panafricaine, "un processus que les Etats-Unis soutiennent et qui va permettre à l'UA de mieux se positionner pour régler les questions régionales dans les années à venir".

"Les Etats-Unis applaudissent les efforts déployés par l'Afrique pour jouer un rôle plus important dans l'instauration de la paix sur le continent", a déclaré le département d'Etat.

L'UA qui accompagne les efforts de l'ONU dans le règlement des conflits sur le continent africain, a adopté lundi un mécanisme sur le Sahara occidental, permettant à l'organisation de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution à la question sahraouie.

La commission africaine a appelé à cet effet à la réouverture du bureau de l'UA auprès de la Minurso, fermé par le Maroc, "afin d'assurer une liaison opérationnelle avec les Nations Unies" pour régler ce conflit.