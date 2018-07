Algérie: Djelfa - Réception du projet de dédoublement d'un tronçon de 74 km sur la RN 1

Toujours au titre des festivités de commémoration de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, les autorités de la wilaya ont procédé à l'inauguration d'un nouveau siège pour l'antenne de l'Agence de l'emploi de la wilaya, avant l'inspection du projet de Centre de distribution et de dépôt (CDD) d'Algérie Telecom.

Il a fait cas d'une enveloppe de plus de 22 milliards de dinars affectée à la réalisation des deux axes de ce dédoublement de route ( Hassi Bahbah-Ain Ouessara et AinOuessara - Boughezoul) englobant notamment huit échangeurs.

Les usagers ont notamment mis en avant la contribution de ce projet, "au fur et à mesure" de l'ouverture des axes réceptionnés au trafic, dans l'"éradication de nombreux points noirs connus", à l'instar des lieux dits "Gueltet Stel", "Sekiàa", "Dhaya" et "Lekhchem", outre sa dimension socio-économique.

Le wali de Djelfa, Hamana Guenfaf, accompagné, à l'occasion, par le P/APW Salem Touisset et des membres de l'exécutif, a procédé à l'inauguration de ce projet, englobant pas moins de huit ouvrages d'art, tout au long de deux tronçons d'importance. Le premier reliant la ville de Hassi Bahbah à Ain Ouessara sur une distance de 40 km, et le 2eme partant d'Ain Ouessara jusqu'à Boughezoul (W.de Médéa), sur 34 km.

