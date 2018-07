Algérie: Tizi-Ouzou - Une quantité de 62,36 kilos de kif traité saisie durant les 6 premiers mois de 2018

Pour sensibiliser sur le fléau de la drogue et son danger sur la santé et la société, la sûreté de wilaya a organisé mardi une journée d'information au niveau de son siège à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la drogue.

Les plus grosses saisies ont été effectuées courant du mois d'avril dernier pour ce qui est du kif traité avec 33, 60 kilos ayant conduit à l'arrestation de 36 personnes, tandis que pour les psychotropes, cela s'est passé au mois de juin avec 978 unités saisies et l'arrestation de 11 individus.

Ces opérations de saisie ont été réalisées au cours de 82 affaires traitées, soit 33 pour commercialisation et 49 pour consommation, mettant en cause 123 personnes dont quatre mineurs.

- Une quantité de 62,36 kilos de kif traité et une autre de 1891,5 psychotropes ont été saisies par les services de sûreté de la wilaya de Tizi-Ouzou durant les six premiers mois de cette année 2018, ont indiqué mardi des statistiques de ce corps sécuritaire.

