Algérie: Maladie d'Alzheimer - Près de 200.000 cas recensés à l'échelle nationale

Une fois opérationnel, ce centre, unique du genre en Algérie et parmi les plus importants à l'échelle Maghrebine, "va adopter des méthodes modernes dans le traitement des malades", a souligné la spécialiste. Elle a expliqué que leur prise en charge se fera en journée seulement, en se basant sur deux méthodes de travail. La première s'appuie sur la prise de médicaments pour ralentir le développement de la maladie, alors que la 2ème méthode, dite psychique, se base sur l'exercice de nombreuses activités par le malade, dont le jardinage, la couture, la projection de films, et autres rencontres entres malades , afin de leur faire éviter les complications liées au fait de rester à la maison allongés sur leurs lits.

La spécialiste a mis l'accent sur l'impératif d'une "bonne prise en charge des personnes atteintes de cette maladie et de l'accompagnement de leurs familles, afin d'empêcher le développement de la maladie et d'atténuer la souffrance de leurs proches", tout en plaidant pour l'affectation des structures nécessitées pour ce faire.

