Tunisie: Coup d'envoi de nouveaux projets hydrauliques à Siliana

Il convient de noter que 30 mille familles dans les zones rurales souffrent de l'absence de l'approvisionnement en eau à cause de la faiblesse des ressources, la mauvaise gestion des groupements hydrauliques, le raccordement anarchique aux conduites d'eau et l'augmentation des dettes.

Intervenant aux travaux du conseil régional de l'eau de Siliana, Rabhi a annoncé la programmation de la réalisation de deux autres projets à Siliana à savoir l'augmentation de la capacité de stockage de barrage de Siliana de 16 millions mètres cubes moyennant 6 Millions de Dinars (MD) et le lancement des travaux de réalisation de deux barrages collinaires sur les oueds de Haloufa et Dmaim moyennant 5,5 MD.

Ce projet, qui permettra de répondre aux besoins des agglomérations où la distribution est interrompue à cause de la baisse des ressources en eau conventionnelles suite à 3 années successives de sécheresse, est réalisé dans le cadre de la coopération entre le commissariat Régional de Développement Agricole et la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux.

