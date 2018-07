Tunisie: Esprit remporte la compétition Enactus Tunisie

Les projets sont sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères dont essentiellement l'impact social et environnemental, selon Khedimy Boussama, ajoutant que ce programme a réussi toucher 9 régions de la République et 960 bénéficiaires directs.

Elle a indiqué que parmi les 55 équipes d'étudiants affiliées au programme, 23 d'entre elles ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de plus de 160 chefs d'entreprises.

"cette année plus de 1500 étudiants de 55 établissements de l'enseignement supérieur (écoles de commerce, de gestions, d'ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès sociétal en Tunisie", a-t-elle précisé.

Enactus ISI (Institut supérieur d'informatique) a remporté la deuxième place de cette compétition. Il a été récompensé pour deux projets qui portent sur le recyclage du plastique et des déchets durs et l'élevage de poissons.

