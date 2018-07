Ile Maurice: Camp Rafia - La Maison familiale rurale au bord de la fermeture

Le financement fait défaut. La Maison familiale rurale de l'Est, qui opère depuis 2013 et accueille des enfants défavorisés de la région, risque de fermer ses portes en août.

La Maison familiale rurale (MFR) de l'Est fait partie de la Fédération des MFR de Maurice et de Rodrigues. «La Maison familiale rurale a pour but d'aider les jeunes à se développer à leur propre rythme et à leur façon», explique Jyoti Derochoonee-Jatoo, directrice de la MFR de l'Est (en médaillon). Ce centre propose une formation professionnelle à des adolescents de 16 à 18 ans, qui n'ont pu apprendre à l'école. «Se bann zanfan ki pa finn kapav adapté», dit-elle.

Elle explique qu'elle a lancé la MFR de l'Est en 2011. Elle rencontre les jeunes et les parents chez eux - à travers le porteà-porte - pour leur parler du concept, leur demander si cela les intéresserait, quels types de cours ils voudraient avoir et solliciter leur participation à la réalisation du programme de la MFR.

Jyoti Derochoonee-Jatoo a commencé à la MFR de l'Est avec quatre jeunes. Elle a tout fait pour donner la chance à ces enfants d'avoir une carrière professionnelle. Ils intègrent des formations dans des hôtels de l'Est et ont la possibilité d'être embauchés une fois formés. En janvier, si le nombre d'inscrits était de 45 jeunes, en ce moment le centre s'occupe de quelque 35 enfants. L'association manque cruellement de fonds. Les trois employés ne perçoivent plus de salaires. La directrice, elle, lance un appel à l'aide, pour que les 35 enfants inscrits puissent continuer leur apprentissage. Sinon l'association n'aura d'autre choix que de fermer ses portes.