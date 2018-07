Ile Maurice: Anis Nefessi - «Le dynamisme et la performance de Maurice sont à la base de notre présence»

interview

Axtel Headsets s'est fait un nom dans la production de microcasques et des solutions en termes de communication, tandis que Polycom est spécialiste en vidéoconférence. Anis Nefessi explique pourquoi leur partenariat s'intéresse au marché mauricien.

Le marché mauricien n'est pas comparable à celui de Dubaï et de Singapour. Qu'est-ce qui explique la présence de votre partenariat à Maurice ?

Aujourd'hui, Maurice est un des pays les plus dynamiques et performants d'Afrique. C'est donc une des principales raisons de notre présence sur le marché local. Nous le sommes d'ailleurs, indirectement, par le biais de notre distributeur, Prise Ltd, depuis 2014.

La vente de micro-casques a un très faible taux de pénétration à Maurice, si on exclut leur utilisation dans la filière d'activités des centres d'appels. Nous mettons l'accent sur la sensibilisation des utilisateurs. L'objectif consiste à faire valoir l'utilité et les avantages d'un micro-casque. Il y a donc un fort potentiel pour nous à être présent à Maurice.

Ce pays dispose de deux secteurs où le potentiel d'utilisation des produits que nous proposons est conséquent. Il s'agit du tourisme spécifiquement au niveau de son pôle hôtellerie et les services financiers. Leur performance combinée avoisine les 50 % du produit intérieur brut. Ces deux secteurs communiquent en permanence avec l'extérieur. Le recours aux produits proposés par Polycom, leader dans ce domaine, leur permet d'être encore plus efficace et de collaborer différemment.

Qu'est-ce qui a permis à votre partenariat de se matérialiser ?

En tant que fabricant de micro-casques professionnels, Axtel a su s'imposer comme un leader en proposant des produits de qualité, innovants et compétitifs. Nous avons ainsi pu nous rapprocher de certaines marques qui sont devenues des partenaires technologiques. C'est le cas avec Polycom, entre autres. De ce fait, et étant complémentaires, nous avons décidé d'organiser une session de présentation à Maurice ensemble, le 20 juin.

La rentrée en opération des technologies innovantes entraîne souvent dans son sillage le phénomène d'obsolescence. Quelle est la pertinence de ce phénomène dans votre quête pour conquérir de nouveaux marchés ?

Si l'on parle des microcasques, nous parlons plus d'un consommable. Il s'agit donc d'un produit qui est, en moyenne, renouvelé tous les deux ans. Nous ne pouvons parler d'obsolescence. Les utilisateurs ont la possibilité de tirer profit des dernières améliorations technologiques.

Nous disposons d'ailleurs d'un programme qui per- met de remplacer les microcasques à moindre coût. Pour les produits Polycom, il existe également différents programmes qui permettent d'actualiser des solutions existantes et d'être en permanence à jour et en phase avec les technologies qui viennent de se mettre en place.

Il arrive que les solutions présentes ne permettent pas d'intégrer un dispositif de mise à jour. Il existe également la possibilité pour un utilisateur d'opter pour un remplacement avec toutefois une reprise de l'existant. Ce qui lui permet de se mettre à jour dans les meilleures conditions financières.

Quel est l'impact des technologiques innovantes sur vos opérations ?

Ce n'est une surprise pour personne que les communications unifiées se sont imposées. C'est une tendance qui se maintient au niveau des entreprises. Centraliser sur un ordinateur personnel l'ensemble des moyens de communications électroniques dont les messages vocaux, le téléphone, les messages électroniques, les communications unifiées, rend nécessaire l'utilisation d'un micro-casque qui assure le confort.

Le modèle qui, de plus en plus se développe, offre la possibilité d'installer son bureau là où l'on veut avec de nouvelles façons de travailler. C'est ainsi que la vidéo est devenue omniprésente.

La technologie innovante qu'est l'intelligence artificielle s'est invitée dans ses domaines rendant les usages encore plus simples, grâce, par exemple, aux commandes vocales. Les principaux impacts qui en ressortent se déclinent par une meilleure collaboration entre salariés, partenaires et clients.

Deviennent également possibles: la capacité à générer un gain de temps et la réduction des coûts découlant des déplacements physiques.