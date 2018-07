Ile Maurice: Banquet en l'honneur du prince saoudien - Les femmes persona non-grata

Pourquoi les femmes n'ont-elles pas été admises au banquet en l'honneur des Saoudiens ? Personne ne veut répondre. (NdlR : l'express n'a pas été invité non plus). Fazila Jeewa-Daureeawoo a simplement expliqué que les femmes n'avaient pas été invitées avant de raccrocher. «Je suis avec des gens-là. Je vous rappelle.»

Quant au député Bashir Jahangeer, lui au moins a réalisé : «C'est dommage. Nous vivons dans un pays multiculturel. Et le ministre des Affaires étrangères est au courant de ça ! En plus, il y a bien des ministres femmes dans le Golfe.»

De son côté, Roubina Jadoo Jaunbocus, a été tout autant décevante. Nous lui avons posé la question : «En tant que ministre de l'Egalité du genre, que pensez-vous de cela?» Voici ce qu'elle nous a répondu : «Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'y étais pas.» Nous rétorquons : «Justement, vous n'étiez pas invitée, donc ? Madame Daureeawoo a confirmé que les femmes n'étaient pas invitées... » Et voici dont la réponse d'une femme censée défendre ses pairs dans un Etat souverain et séculier : «Je ne veux pas faire de déclaration. Je pense qu'on comprend pourquoi c'est délicat, non ? Je ne veux pas en parler.»

