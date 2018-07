Tunisie: L'image dans tous ses états

C'est donc à la Cité de la culture que ces deux espaces réservés au «Creative digital lab» et au «Gaming lab» ont élu domicile.

Un grand événement pour la communauté des gamers et des développeurs de programmes de réalité virtuelle, puisque l'institution culturelle leur ouvre des espaces et reconnaît leur statut en tant qu'acteurs économiques et culturels. Le jeune tunisien Ali Mehrez, fondateur d'un studio de gaming en France, a déclaré : «Je suis un développeur passionné, et j'ai décidé de faire le chemin en sens inverse et de m'installer en Tunisie depuis un an et demi. Le dernier jeu que j'ai développé est le premier jeu tunisien à être adopté par Apple dans une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis et la Chine. Je suis très content de ces initiatives en Tunisie et je suis convaincu qu'on a dépassé un cap dans l'industrie des jeux vidéo où les barrières technologiques sont tombées, maintenant c'est la créativité qui compte. C'est une compétition entre développeurs et gamers. Une compétition de créativité. Cet endroit au sein de la Cité de la culture va réunir toute une communauté, j'espère qu'on va créer une pépite tunisienne».

Le «Creative digital lab» a comme mission principale de soutenir la communauté des jeunes talents tunisiens (free-lancers et start-up) passionnés par les technologies créatives et numériques en se positionnant comme un opérateur fédérateur et financeur dans l'écosystème. Il œuvre également à organiser des événements/formations et à assister des projets qui contribuent au développement de l'écosystème de l'industrie créative. Le gaming lab va héberger également un championnat de Tunisie des sports électroniques (E-Sports) qui s'étale sur plusieurs mois, une coupe de Tunisie des sports électroniques qui s'étale sur plusieurs jours, un stage fermé pour les représentants de la Tunisie aux différentes manifestations internationales de sports électroniques. En partenariat avec les formations académiques, Biat Labs et la société civile, la stratégie du Cnci pour la promotion et le parrainage des industries digitales et créatives en Tunisie est motivée par la nécessité de l'implication de l'Etat via le Cnci pour encourager l'entrepreneuriat dans l'industrie digitale et créative, à forte valeur ajoutée et à risque élevé, assurer l'accompagnement et le développement de ces sociétés, principalement orientées vers l'export, améliorer leur compétitivité et faire de la Tunisie un vrai Hub dans ce domaine, desservant l'Afrique et la région Mena, en plus de la France.

«Aujourd'hui, on a réussi à inaugurer ces deux espaces. Depuis mes premières semaines au Cnci, j'ai commencé à annoncer la couleur, ajoute Chiraz Laâtiri. A part les films, il y a d'autres produits culturels qui existent en Tunisie et il y a un vrai marché avec une vraie communauté et un vrai écosystème que l'Etat doit prendre en charge. Je n'ai pas réinventé la roue, puisqu'au CNC France, par exemple, ces espaces existent. J'ai créé le même département au Cnci avec le soutien du ministère des Affaires culturelles. Tous les acteurs de cet écosystème, associations, freelancers, start-up et étudiants, sont partenaires dans ces espaces.

Ces espaces ne seront pas gratuits mais avec des tarifs raisonnables avec 50% pour les étudiants et ils sont ouverts plus que douze heures par jour. Cet écosystème est fondamentalement constitué par une intelligence et des compétences tunisiennes. C'est le rôle de l'Etat de soutenir ces compétences».

Dans ce contexte, et en attendant la mise en place d'un fonds d'aide à la production digitale, le Cnci commence par une première action de soutien à la création et l'innovation dans le secteur du jeu vidéo au titre de 2018 «Tunisia games factory 2018.