Tunisie: Favoriser le dialogue des cultures

Son programme a été dévoilé, hier, lors d'une conférence de presse présentée par la directrice du festival Dorra Bouchoucha, la directrice du Centre national du cinéma et de l'image (Cnci), Chiraz Laâtiri, la directrice de l'IFT, Sophie Renaud, et Khansa Bouassida, directrice de la communication institutionnelle de la Biat (qui parraine l'événement).

«Ce rendez-vous sera une occasion de débattre autour des problématiques d'une mer en partage», a indiqué Bouchoucha. «Grâce à sa capacité à révéler le réel et à susciter des échanges avec le plus grand nombre, le cinéma favorise le dialogue des cultures. C'est grâce à ce monde méditerranéen en partage qu'il est proposé de consacrer un festival du film Manarat, afin que le spectateur tunisien soit fier d'être partie intégrante de cet espace», note-t-elle dans ce sens.

Chiraz Laâtiri a souligné, de son côté, que ce nouveau festival constituera un important rendez-vous qui rassemblera des compétences des différents centres de cinéma arabes et européens pour échanger les expertises dans le domaine du cinéma. Un volet professionnel qui fait sa particularité avec la volonté de construire une plateforme professionnelle réunissant tous les représentants institutionnels et des personnalités du cinéma.

Manarat sera ouvert à un large public, entre autres, grâce à des projections gratuites sur les plages de Tunis et dans les régions (La Marsa, la Goulette, Hammam-Lif, Bizerte, Hammamet, Sousse, Monastir et Gabès). Au programme, 52 films venant de 12 pays, une compétition réunissant 10 films venant des pays de la Méditerranée avec un jury composé de 5 comédiennes des deux rives pour décerner le Manar d'Or, prix du meilleur film de la Méditerranée et un prix d'interprétation. Les projections se tiendront dans différents espaces, à l'instar de Cinémad'art, Alhambra, L'Agora, la Cinémathèque à la Cité de la culture et à l'Institut français de Tunisie.

Entre autres volets de la programmation, il sera question d'un hommage rendu au cinéaste français Philippe Faucon, à travers 6 de ses films, ainsi qu'à la cinématographie de deux pays : le Maroc et la Palestine avec 6 films par pays, une section Panorama consacrée à l'actualité cinématographique des pays de la Méditerranée à travers 16 films et 7 séances spéciales en hommage aux invités d'honneur.

Un forum professionnel sera consacré à des Success stories de producteurs arabes (Mohamed Hefzy d'Egypte, Saïd Hamich (Maroc-France), Lamia Chraïbi du Maroc, Wassim Béji (Tunisie) et Nadim Cheikhrouha (Tunisie-France). Une discussion sera tenue autour de la vitalité du cinéma de la rive sud de la Méditerranée entre Charles Tesson (délégué général de Semaine de la Critique - Festival de Cannes /président de l'Aide aux cinémas du monde), Nabil Ayouch (réalisateur et producteur), Jacques Fieschi (scénariste et réalisateur) et Christophe Leparc (Festival Cinemed de Montpellier et Quinzaine des réalisateurs).

Dans ce volet professionnel, il sera, aussi question, de l'intervention de Dominique Besnehard, l'un des plus importants agents artistiques de France qui évoquera le métier d'agent à travers son parcours personnel et les grands talents qu'il a révélés et accompagnés, une présentation par les représentants de la Commission européenne et du Cnci des opportunités du programme Media et une autre sur les soutiens et les fonds dédiés à la production et à la coproduction. Des rendez-vous institutionnels incluront une réunion de fonds d'aide à la coproduction franco-tunisienne et autres rencontres des représentants des CNC européens et des CNC de la région Méditerranée.