Tunisie: Les limites du présent et l'enseignement du passé

La remettre en scène et au goût du jour vient d'un réel désir de rendre hommage au fondateur de la troupe feu Moncef Souissi, celui qui a marqué de son action et de son engagement toute la scène artistique, et c'est aussi une célébration des 50 ans de théâtre de cette troupe ancestrale.

La pièce se place au cœur de la révolte des esclaves pendant le règne des Abbassides. Elle traite de révolution, de changement politique et d'enjeux économiques, elle évoque la situation actuelle et des limites du présent et l'enseignement du passé. Cela nous permet de réfléchir le présent et aussi d'investir le passé en questionnant les changements sociaux, les mécanismes du politique et les défis civilisationnels.