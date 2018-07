Tunisie: Un projet tuniso-français de partenariat stratégique

Une délégation d'investisseurs français a exposé, hier, lors d'une rencontre avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, un projet de partenariat stratégique dans les industries agroalimentaires entre la société tunisienne Rayen Food Industries et le groupe français Lesaffre, et ce, en présence des ministres de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises et de Commerce.

Selon un communiqué, publié par la présidence du gouvernement, l'investisseur français Lucien Lesaffre a mis l'accent sur l'intérêt accordé par le chef du gouvernement à ce projet au vu des avantages qu'il présente, en ce qui concerne le renforcement de la pérennité de l'entreprise tunisienne et la consolidation de l'exportation et de la création de l'emploi, outre l'amélioration de la qualité et de la productivité dans le domaine des industries agroalimentaires, et précisément le secteur des levures.

Le Groupe Les affre, dont la création remonte à 1853, offre aujourd'hui 10.000 emplois à travers le monde, et réalise un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, soit environ 6 milliards de dinars.