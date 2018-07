Tunisie: Démenti officiel

Le journal a ajouté que le gouvernement s'est engagé avec une agence de publicité internationale afin de mener une campagne ciblant les Tunisiens âgés entre 18 et 35 ans. Cette campagne a pour objectif de les sensibiliser au rôle du gouvernement dans la planification et l'exécution des réformes économiques entreprises dans le cadre d'un plan soutenu par le Fonds monétaire international pour réduire le déficit budgétaire et renforcer le développement économique en Tunisie.

Ces conventions concernent plusieurs domaines et s'inscrivent dans le cadre de la coopération technique et technologique, a-t-il expliqué. Aucun accord bilatéral ne se rapporte de quelque façon que ce soit au traitement des mouvements de protestation sociale dans le pays, lit-on de même source.

Il a précisé que la coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni s'effectue dans le cadre des conventions de coopération et des mémorandums d'entente signés entre les deux pays.

