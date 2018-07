Tunisie: Une élection historique

Mais au second tour, ce qui a été étonnant c'est sans aucun doute l'absence de report de voix des deux côtés. Challenger au premier tour, Kamel Idir aurait espéré battre sa rivale au second tour grâce aux voix du Front populaire, mais ce dernier ne s'est pas rangé du côté de Nida Tounès, tout comme Al-Tayar qui a choisi de ne favoriser aucun des deux candidats. Un journal électronique a même titré "Le Front populaire offre la victoire à Souad Abderrahim".

Au premier tour, Souad Abderrahim et Kamel Idir étaient en lice avec Ahmed Bouazi (Al-Tayar) et Lotfi Ben Aissa (Front populaire).

Mais son abnégation et sa force de caractère ont fait que cette pharmacienne de 53 ans soit finalement élue avec 26 voix des membres du Conseil municipal, contre seulement 22 voix pour son concurrent Kamel Idir, candidat du parti Nida Tounès. Malgré le désistement de Mehdi Rebaï, candidat de l'Union civile en faveur du candidat nidaiste, Kamel Idir n'a pas réussi à réunir les voix qui lui manquaient. Les voix des élus de l'union civile et ceux de la liste indépendante "Madinti Tounès" n'ont pas été suffisantes.

