Mauritanie: Pêche - La Mauritanie accorde 400 licences aux pêcheurs de Guet Ndar

Oumar Guèye est revenu sur les péripéties de la signature de cet accord et l'engagement du président Macky Sall et de son homologue Abdoul Aziz de Mauritanie pour la réussite des pourparlers. Il a rappelé que depuis 2016, les licences de pêche n'ont pas été renouvelées.

Oumar Guèye a expliqué, en présence du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, des différents responsables de la pêche de la Langue de Barbarie et des autorités administratives, les termes de l'accord de pêche signé entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a tenu, hier, une réunion d'information avec les pêcheurs de Guet Ndar. La rencontre avait pour but de les sensibiliser sur l'accord de pêche signé lundi et à effet immédiat entre les autorités sénégalaises et mauritaniennes.

