Congo-Kinshasa: UNFPA met en place une clinique mobile sur le site des déplacés de Katanika

Les problèmes liés à la prise en charge des femmes enceintes et d'autres femmes à problèmes gynécologiques se posent avec acuité à cause de la vulnérabilité dans laquelle se trouvent plusieurs femmes déplacées, suite au conflit intercommunautaire Twa-Bantous qui a sévi dans la région.

L'initiative d'une clinique mobile dans le site de Katanika est née en janvier dernier, au moment d'un visite conjointe organisée sur le site et conduite par la Représentante spéciale adjointe et Coordonnatrice humanitaire des Nations Unies, Kim Bolduc, et les Représentants de différentes agences humanitaires actives dans la région, y compris les Ambassadeurs de Suède et du Canada. A cette occasion, ces acteurs ont pu palper la situation des femmes de camps de déplacés internes.

La clinique mobile a été mise en place par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), avec l'appui de la MONUSCO et de plusieurs autres partenaires comme le PAM et la FAO.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.