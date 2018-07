Sénégal: Des cadres de concertation citoyenne sur le budget en vue

Pour ses responsables, disposer d’un plan stratégique va permettre au réseau de maitriser son intervention et de s’inscrire dans une logique de capitalisation des résultats obtenus, de partage des leçons tirées et de dissémination des acquis enregistrés.

Et permettra d’amener, à la longue, les populations à demander à ce que l’utilisation du budget cadre avec leurs attentes et préoccupations.

Ce qui, selon lui, contribuera à un éveil citoyen accru et une plus grande transparence et efficience dans le domaine de la planification et la budgétisation publique.

En plus des populations, le réseau songe à créer des espaces de dialogue avec les départements ministériels et les municipalités.

Ces conclaves de trois jours ont permis, entre autres, de définir les lignes directrices du Plan de stratégique mais aussi l’élaboration d’un plan d’actions 2018-2020 en cohérence avec le Projet soumis et financé par son partenaire Ford Foundation, accompagné du cadre logique et cadre de suivi évaluation en cohérence avec celui soumis au partenaire.

