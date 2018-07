Sud-Soudan: Le gouvernement veut prolonger de trois ans le mandat du président Salva Kiir

La société civile appelle le président Salva Kiir et son rival Riek Machar à assumer leur… Plus »

Entamés le 25 juin par les deux protagonistes, les pourparlers de paix sur le Soudan du Sud se poursuivront puisqu'il est prévu deux rounds de négociations : le premier à Nairobi (Kenya) et le second à Addis-Abeba.

En outre, la Déclaration de Khartoum indique qu'un gouvernement de transition doit être formé dans cent vingt jours et sera appelé à gérer le pays pendant une période de trente-six mois. « Pendant la période de transition, le pays devra préparer des élections nationales », selon ce texte qui précise qu'il a été convenu que « les élections doivent être libres et ouvertes à tous les partis politiques ». L'accord de Khartoum n'est pas le premier du genre depuis le déclenchement du conflit en 2013. De précédents autres ont volé en éclat, comme en 2016, l'année où Riek Machar avait fui son pays.

En vue de mettre en application l'accord, il est prévu le déploiement des forces de l'Union africaine et de l'Igad pour superviser le cessez-le-feu. Le texte prévient qu'une entente doit être trouvée « en vue du désarmement des civils à travers le pays ». « Les arrangements de sécurité qui doivent être adoptés viseront la mise sur pied d'une armée nationale, d'une police et d'autres organes de sécurité (...) qui seront loin de toute affiliation tribale ou ethnique », note le document.

Dans le but de ramener la paix au Soudan du Sud, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad, organisation est-africaine) qui avait relancé les discussions entre les deux principaux protagonistes de la guerre civile, le président Kiir et son ancien vice-président, Riek Machar, espère que les principaux rivaux vont signer un nouvel accord de paix global en attendant l'organisation d'élections.

