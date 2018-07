Mali: La Grande-Bretagne octroie une aide d'environ 2,3 millions de dollars à la force onusienne

Le montant a été donné au Fonds fiduciaire, administré par la Mission de paix de l'ONU dans le pays (Minusma), en soutien à la paix et la sécurité, a-t-on appris d'un communiqué de la force internationale.

« Notre contribution au Fonds fiduciaire est un exemple concret du soutien du Royaume-Uni à la stabilisation au Mali et au processus de paix et à la Minusma, qui joue un rôle essentiel pour la paix et la sécurité du pays », a déclaré l'ambassadeur du Royaume-Uni dans le pays, Catherine Angela Evans. Cette contribution s'inscrit dans le cadre d'un programme global de soutien du Royaume-Uni aux activités de consolidation de la paix, de dialogue et de stabilisation au Mali et complète les programmes humanitaires et de développement et de son pays, a-t-elle précisé. La diplomate s'exprimait à l'issue d'une convention en ce sens signée le 3 juillet par elle-même et le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif.

De son côté, le chef de la Minusma a indiqué que la contribution du Royaume-Uni permettra à la force de l'ONU de mettre en œuvre des projets visant la réduction des conflits et les activités de stabilisation dans le centre du Mali ainsi que dans les régions frontalières du pays, en mettant l'accent sur le soutien au Plan de sécurisation intégrée des régions du centre du gouvernement malien. « De tel projets joueront un rôle important afin de mettre en place les conditions favorables pour la mise en œuvre de l'accord de paix », a-t-il souligné.

Le Fonds fiduciaire des Nations unies en soutien à la paix et la sécurité au Mali a été créé à la demande du Conseil de sécurité pour soutenir les efforts du gouvernement malien à faire face à la crise et garantir les perspectives de développement à long terme du pays. Cela concerne les volets suivants : retour de l'autorité de l'Etat et de l'ordre constitutionnel, promotion du dialogue national, réforme du secteur de sécurité, coopération régionale, droits de l'Homme, soutien aux élections, processus de Désarmement-démobilisation-réintégration et projets socio-économiques.