Ile Maurice: Mon-Loisir - «Lekol Anou Grandi met l'accent sur les capacités de l'enfant pas sur son handicap»

Gina Poonoosamy se réjouit aussi des créations réalisées par les élèves et des professeurs et qui sont exposées ce mercredi 4 juillet dans le cadre d'une journée portes ouvertes. Dessin, peinture, papier mâché, sculpture... les artistes ont tout mis en oeuvre pour laisser libre cours à leur imagination. «Merci pour cette création», dit la manager.

Vingt ans plus tard, l'institution située à Mon Loisir, Rivière-du-Rempart, accueille 98 élèves et en a vu passer des centaines d'autres. À l'occasion de cet anniversaire célébré, mardi 3 juillet, Gina Poonoosamy, la manager de l'école et la directrice de l'association Anou Grandi, revient sur les débuts et les objectifs de l'établissement.

