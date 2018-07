Ile Maurice: Rodrigues-Sports - Une délégation mauricienne dans l'île pour l'encadrement et l'entraînement des présélectionnés

communiqué de presse

Dans le cadre de la préparation pour les prochains Jeux des Iles de l'Océan Indien, une délégation de la fédération mauricienne de basketball, comprenant le Directeur Technique National (DTN), le Vice-Président de la fédération, et l'entraîneur national était en visite à Rodrigues la semaine dernière pour l'encadrement et l'entraînement des présélectionnés.

La délégation a eu une rencontre avec la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard, et la Présidente de l'Association Rodriguaise de Baskeball, Mme Carinne Roussety, le samedi 23 juin dernier au gymnase de Malabar. Il en ressort qu'au vu du potentiel des basketteurs, Rodrigues comptera plus qu'un sélectionné dans l'équipe nationale pour les JIOI.

Le basketball prend de l'ampleur dans l'île et cela suite à la politique pour le sport collectif mise en place par la Commission de la Jeunesse et des Sports. La première école de basketball a été créée afin de susciter l'engouement des jeunes pour cette discipline et aussi pour identifier les talents assez tôt.

La Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard a souligné que dans le cadre des Jeux des Iles, la visite du nouveau DTN et de la délégation mauricienne a été accueillie favorablement cela afin qu'ils puissent constater de visu le potentiel existant à Rodrigues. 'Nous avons eu une rencontre très fructueuse au cours de laquelle nous avons vu ensemble la stratégie à mettre en place pour maximiser le potentiel local. Nous souhaitons avoir la visite régulière du DTN à Rodrigues afin d'accompagner nos basketteurs', a-t-elle indiqué.

Le DTN et l'entraîneur national ont eu des séances d'entraînements avec l'équipe masculine et féminine. 'Nous avons vu qu'il y a la possibilité d'intégrer d'environ quatre joueurs sélectionnés, mais on peut dire qu'il y a le potentiel pour plus d'un présélectionné d'ici, chez les hommes et chez les dames. Ils ont de l'envie et de la motivation. Le DTN est très satisfait du niveau qu'il y a à Rodrigues', a précisé M. Gérard Etiennette, Vice-Président de la Fédération Mauricienne de Basketball.

Il a fait ressortir également que le DTN envisage de se rendre dans l'île sur une base mensuelle afin de faire le suivi des deux présélectionnés pour leur permettre de progresser au même rythme que ceux de Maurice.

De son côté, la Présidente du Comité Régional de Basket Ball de l'île, Mme Carinne Roussety, a affiché la satisfaction pour cette première rencontre. 'On est ravi d'avoir la présence du DTN ici. Cela apporte, déjà, plus de dynamisme à nos joueurs qui se donnent déjà à fond dans l'entraînement', a-t-elle soutenu. A noter que plusieurs séances d'entraînement ont eu lieu durant la visite de la délégation.

Remise d'équipements aux haltérophiles

En vue d'apporter un nouveau souffle à l'haltérophilie à Rodrigues, la Commission de la Jeunesse et des Sports a organisé une rencontre avec la Fédération de l'Haltérophilie et le Comité Régional d'Haltérophilie au gymnase de Malabar le 23 juin dernier au gymnase de Malabar. Des cours de formation en arbitrage et des échanges sont prévus durant cette année avec l'appui de la fédération.

'Dans le cadre des Jeux des Iles de l'Océan Indien, nos haltérophiles se préparent activement. Nous souhaitons avoir des sportifs de chez nous parmi la sélection nationale car nous avons constaté qu'ils ont du potentiel. Et dans l'optique de les aider à bien se préparer, nous leur offrirons un espace d'entraînement plus approprié très bientôt', a déclaré la Commissaire de la Jeunesse et des Sports. Au mois d'août prochain, des haltérophiles de l'île participeront au Championnat d'Afrique à Maurice. A noter que lors de leur participation à la compétition en Algérie, les trois haltérophiles rodriguais de la sélection junior avaient remporté trois médailles, dont un argent et deux bronze.

Remise d'allocation aux équipes de volleyball et de football

La Commissaire de la Jeunesse et des Sports a également procédé à la remise d'allocation aux équipes de volleyball et de football le 18 juin dernier au siège de la Commission à Port Mathurin. Cette initiative s'insère dans le cadre du projet de réforme pour le sport collectif de la Commission qui vise à d'établir un Grant Scheme.

A cet effet, sept équipes de volleyball ont eu une première tranche de Rs 10 000 chacune et cinq équipes de football ont été allouées la somme de Rs 25 000 chacune. L'objectif de ce financement est d'apporter un accompagnement à ces sportifs en termes d'équipements. Après l'évaluation de leur performance respective, les équipes seront octroyées une deuxième tranche de leur allocation.