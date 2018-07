Burkina Faso: Procès du putsch manqué/ Adjudant Jean Florent Nion - "J'ai posé ces actes involontairement"

C'est sur ces entrefaites que son avocat Me Arnaud Sampébré a demandé une suspension pour s'entretenir avec son client. Le tribunal a accédé à la requête et a suspendu l'audience pour la reprendre ce matin.

C'est aux environs de 13 h a-t-il signifié, qu'il a reçu un appel du sergent-chef Koussoubé Roger, lui demandant de venir au palais. Arrivé, une « voix » lui a dit d'embarquer à bord d'un des trois véhicules stationnés et il a obéi. Selon le caporal, le cortège est allé à la présidence. Il dit avoir vu le président Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Zida et une autre personne.

A la reprise de l'audience dans l'après-midi, le parquet militaire a voulu savoir qui étaient les auteurs du putsch. L'adjudant Nion a indiqué qu'il n'a pas le galon nécessaire pour diriger un pays. « Si on me demande un jour d'être président du Faso, je vais fuir (... ). Le général Diendéré a fait faire le coup d'Etat. Il a instruit de le faire », a avoué l'accusé.

Ces problèmes ont amené selon l'ex-soldat du RSP, l'ancien président du Faso, à faire recours à des sages que sont : les représentants des communautés catholique, protestante, musulmane, les anciens présidents Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafando, l'ancien chef d'Etat major général des armées, le général Pingrenoma Zagré et le pasteur de Yacouba Isaac Zida.

« Avez-vous rendu compte au président du Faso (Michel Kafando, Ndlr) ? », a cherché à savoir le procureur militaire. « Non », a répliqué le soldat à la barre. Quant à Me Prosper Farama, il a voulu comprendre si ce n'est pas l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a occasionné cette situation.

A une certaine heure de mon sommeil, le sergent-chef Koussoubé Roger et le major Eloi Badiel sont venus me dire que sur instruction du général Gilbert Diendéré, de faire un coup d'Etat. Il fallait prendre une décision sur place. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au général », a raconté l'accusé. « Quel était le contenu du message ? », interroge le juge. « J'ai demandé à le voir.

« On vous écoute », a dit Saïdou Ouédraogo. « J'étais de garde le 15 septembre 2015 et je devais descendre le 17 matin (il a fait savoir qu'il ne maîtrise pas les faits de façon chronologique, Ndlr). Le 16 septembre aux environs de 8 heures, je faisais partie de l'escorte présidentielle.

Jean Florent Nion, marié et père de deux enfants est poursuivi selon le président du tribunal Saïdou Ouédraogo pour avoir, entre autres: renversé le gouvernement, séquestré les membres du gouvernement et prononcé la démission du gouvernement.

