Tunisie: Faire de la Tunisie une plateforme de production

La 35e session de l'Institut de défense nationale qui a démarré en novembre dernier a permis la formation de 41 stagiaires dont 18 hauts cadres de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement et de certains départements ministériels, 17 officiers du ministère de la Défense, 4 députés, 1 représentant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et un représentant de l'Institut tunisien des études stratégiques.

Dans son allocution à la clôture de la 35e session de l'institut de Défense nationale, Zbidi a également évoqué la nouvelle approche adoptée par le ministère qui se base sur l'impulsion de la collaboration entre les secteurs public et privé, en particulier dans l'industrie de la défense. L'objectif consiste à rationnaliser les dépenses publiques, préserver les réserves de devises et soutenir les efforts de l'Etat en matière d'emploi, a-t-il expliqué.

Il a insisté sur l'encouragement du partenariat entre les secteurs public et privé, rappelant que trois navires militaires ont été construits par des compétences tunisiennes et dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé.

