Tunisie: Moody's prévoit 3%

La vice-présidente de Moody's et auteure du rapport, Elisa Parisi-Capone, a rappelé que le taux d'endettement de la Tunisie a fortement augmenté pour atteindre près de 70% du PIB à la fin de 2017 et les fortes pressions sur les dépenses du secteur public limitent sa flexibilité budgétaire, indiquant que l'agence de notation a «assisté à des retards dans la mise en œuvre des réformes du FMI».

Dans ce rapport, intitulé «Gouvernement de la Tunisie - B2 Stable, analyse annuelle du crédit» et disponible sur www.moodys.com, Moody's a indiqué que les problèmes de crédit de la Tunisie incluent la détérioration structurelle de sa solidité fiscale, la flexibilité budgétaire limitée et la détérioration de la dynamique des comptes courants.

Le taux d'endettement public en Tunisie atteindra 72% du PIB en 2018 et 73% en 2019, sous l'effet d'une dépréciation constante de la monnaie, des déficits persistants et d'un fardeau croissant des taux d'intérêt, a indiqué l'agence de notation, dans un rapport d'analyse et de mise à jour des marchés publié cette semaine.

