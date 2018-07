Cote d'Ivoire: Zongo « se marie » les 12 et 13 juillet à l'institut Français d'Abidjan

Zongo sera en attraction le 12 et 13 juillet à l'institut Français d'Abidjan pour son one-man-show intitulé «Attention, je me marie».

« A travers ce show, nous voulons attirer l'attention de l'opinion sur la cohésion sociale. Pour nous, tout part de la base qu'est l'union entre un homme et une femme, d'où je me marie, pour relever les manquements dans une relation et proposer des solutions », justifie-t-il le choix du thème du spectacle qu'il annonce haut en couleur et grave en émotion.

Et de poursuivre : « Nous constatons que beaucoup d'erreurs sont commises au départ dans certaines relations. Et dans des foyers, des conjoints vivent comme des cohabitants. C'est la base qui a été faussée. Alors il faut se poser mille et une question avant de s'engager »,

Pour lui, certaines situations fâcheuses que vit la société proviennent du comportement des uns et des autres. «Avant de s'engager dans une quelconque relation, il faut se poser des questions et être sincère avec soi-même avant de l'être avec celui et ou celle avec qui on va s'engager quel que soit le type de relation », conseille le Mareshal.

En somme, l'humoriste à travers ce spectacle « Attention je me marie », veut mettre l'accent sur les ratés des mariages et mettre en exergue les bases fondamentales dans une relation (maritale, business, professionnelle, etc.) qui, à l'entendre, part de la sincérité et d'un don de soi sans tricherie. Car, les conséquences d'une fausse base relationnelle peuvent avoir des conséquences graves sur la société.