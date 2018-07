Burkina Faso: Forum national de la Diaspora - La communauté burkinabè en France désigne ses participants

Outre ces points, la délégation de la diaspora de France apportera sa contribution à tous les panels prévus à l'agenda des travaux du forum notamment ceux portant sur « La protection et la promotion des Burkinabè de l'extérieur », « la Mobilisation et l'organisation de la diaspora pour le développement national ».

1- la relecture des accords sur la gestion des flux migratoires, signé en 2009 entre la France et le Burkina Faso. Elle doit permettre l'examen des dossiers selon les dispositions en vigueur et les attentes de la communauté.

Il entend mettre l'accent sur les opportunités que le pays peut offrir à sa diaspora pour qu'elle contribue de manière substantielle à la mise en œuvre notamment du Plan National de développement Economique et Social (PNDES) en termes d'expertise et d'investissements dans les secteurs porteurs.

S'agissant de la validation des travaux de la commission Ad hoc, notons que cette commission avait conclu en mai dernier lors de la présentation de ses travaux à la communauté, que «La diaspora Burkinabè de France a beaucoup d'attentes, a vraiment soif de la prise en compte de ses préoccupations et de ses propositions pour vraiment contribuer efficacement et de manière plus considérable au développement du Burkina Faso ».

Dans un souci de rééquilibrage Homme/Femme (la totalité des Délégués CSBE-France étant des hommes) et sur proposition de l'Ambassadeur, l'assemblée a décidé de jouer la carte de la parité. Ce sont donc 04 femmes et 04 hommes qui ont été désignés par vote.

Il s'agissait d'une part, de désigner les membres de la délégation de la diaspora Burkinabè de France pour le Forum National de la Diaspora 2018 et d'autre part, de valider les travaux de la commission Ad hoc mise en place à cet effet et dont les travaux avaient été soumis à la communauté dans une précédente Assemblée générale.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.