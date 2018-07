Rwanda: Génocide rwandais - Perpétuité requise en appel contre 2 maires jugés en France

Le 31ème sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'achève ce lundi à… Plus »

Mais il a du sang sur la conscience. Il est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des massacres sur sa commune. » « Avec les paroles d'Octavien Ngenzi, on s'est senti autorisé à tuer », ont d'ailleurs témoigné certains génocidaires lors du procès.

C'est un tueur, mais pas seulement », soulignent les avocats généraux. Car son rôle apparait plus clairement le 13 avril 1994, après le massacre de plus de 3 000 Tutsis dans l'église de la commune. Selon l'accusation, il s'est alors mué en coordonnateur, dirigeant les tueurs et opérant un tri pour achever les survivants.

Selon l'accusation, les deux bourgmestres de Kabarondo sont bien des « jusqu'au-boutistes » et tous deux ont adhéré « totalement » au projet génocidaire. « Aucun Tutsi qui a approché l'un et l'autre des accusés n'a survécu », a ainsi martelé l'avocat général.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.