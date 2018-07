Congo-Kinshasa: CPI - L'acquittement de Bemba plane sur l'affaire de subornation de témoins

RAWBANK publie son Rapport Annuel 2017 : « Allons ensemble plus haut et plus… Plus »

Ce mercredi matin, c'est donc principalement le bureau du procureur qui s'est exprimé. Les avocats de la défense de Me Jean-Jacques Kabongo ont commencé à s'exprimer, mais la cour a prononcé une suspension d'audience. Les plaidoiries ont repris à 14h et devaient se poursuivre cet après-midi jusqu'à 16h.

« Le verdict existe et il est final », a même rappelé Me Melinda Taylor, l'avocate de Jean-Pierre Bemba. Pour la défense, quand le bureau du procureur demande la peine maximale de cinq ans de prison pour l'ancien vice-président et deux membres de son équipe de défense parce que la subornation de 14 témoins a favorisé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, il s'agit d'un avis subjectif.

