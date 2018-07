Gabon: Les mesures gouvernementales soutenues par Guy-Christian Mavioga et le BDC

« Nous sommes au pouvoir pour servir tous les Gabonais sans discrimination aucune. Nous sommes au pouvoir pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les Gabonais au quotidien.

Nous sommes au pouvoir pour relever les défis du moment et faire de notre Nation, une nation heureuse. Nous devons tout faire pour sécher les larmes du peuple gabonais » dixit Guy-Christian Mavioga, Secrétaire Général Exécutif du Bloc Démocratique Chrétien(BDC). Dans sa déclaration, l'homme politique salue non seulement les mesures prises par le Conseil des ministres du 21 juin dernier, mais souhaite également le couplage des élections législatives et locales. Ce qui selon lui, permettra de faire des économies considérables.

Bloc Démocratique Chrétien(BDC), par le biais de son Secrétaire général exécutif a animé un point de presse ce mardi 3 juillet 2018 à Libreville. Point de presse au cours duquel, Guy-Christian Mavioga n'a pas manqué de saluer les mesures prises par le Conseil des Ministres du 21 juin dernier. Il se félicite de la suppression effective de certaines agences. « Il me plait ici, au détriment de tout, de saluer toutes les mesures du gouvernement, mesures tendant à réduire considérablement les charges de l'Etat...

Je voudrais retenir ici la réduction de la taille du gouvernement » indique-t-il. Dans l'entendement du parti, poursuivra-t-il : « Réduction immédiate de la taille du gouvernement signifie que dans les heures qui suivaient cette annonce, si nous sommes dans un pays sérieux, pour coller à la décision du Conseil des ministres, le Premier ministre devait automatiquement proposer au Chef de l'Etat une nouvelle équipe gouvernementale restreinte ».

De son point de vue, le Bloc Démocratique Chrétien(BDC) va plus loin et propose la réduction considérable du gouvernement. Dans son propos, le Secrétaire général du Bloc Démocratique Chrétien(BDC) pense que : « Un gouvernement de 18 ministres,9 Secrétaires d'Etat ,1 Premier Ministre, en supprimant les Ministres délégués, serait à même de conduire efficacement les affaires de l'Etat ». Dans la même optique, Guy-Christian Mavioga renchérie que les Secrétaires d'Etat pourront se contenter d'un Chef de cabinet et non d'un Directeur de cabinet.

Le Bloc Démocratique Chrétien(BDC) a toutefois émis des réserves quant à la mesure qui consiste à la mise en retraite pour cause de longue maladie. « Non ! Le Gabon est avant tout un Etat social ; conformément à notre Constitution et à notre civilisation Bantu »

Parlant des élections à venir, le Bloc Démocratique Chrétien(BDC) propose le jumelage des élections législatives à celles locales, faisant d'une pierre deux coups. Aussi, le parti politique de la Majorité présidentielle appelle-t-il à des élections démocratiques justes, transparentes, et aux résultats incontestables. Au-delà de tout, Guy-Christian Mavioga reste conscient que sa déclaration peut encore attirer les foudres des faucons. Mais il estime qu' « aimer son pays, soutenir le Chef de l'Etat sans ambages ou sans condition, nous amène à être ,au détriment de tout, des hommes vrais » dit-il en toute sérénité.